Пожалуйста помагите.Начала функционирования Шелкового пути как регулярного дипламотического и торгового маршрута.Казахстанские участки Шелкового пути в Vl-XlV вы.

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Первоначально Шелковый путь брал свое начало в Чаньани - древней столице Китая - и шли вдоль северного Тянь-Шаня к Дуньхуа – городу у окраины Великой Китайской стены. Здесь единая дорога разветвлялась, окаймляя с севера и юга пустыню Такла-Макан. Северная шла через Турфан в долину реки Или. Средняя (так называемый Южный путь) от Чаочана к южному берегу Иссык-Куля - через Хотан и Яркенд, вела в Бактрию (северный Афганистан). Здесь Южный путь расходился на два другие маршрута: один вел в Индию, другой на Запад и в Мерв, где сливался с Северным Путем. Далее, он проходил через Нису - столицу Парфии, Иран, Месопотамию и далее через Багдад шел в Дамаск, доходил до Средиземноморья. И третий, самый сложный, назывался Северный или Степной путь. Переправившись через Тянь-Шань, часть караванов шла через Ферганскую долину и Ташкентский оазис в Самарканд, Бухару, Хорезм, далее к берегам Каспия. Часть караванов из Самарканда держала путь в Бактрию и через долину Кашкадарьи выходила к Термезу, откуда, переправившись через Амударью, направлялась на Ближний Восток и Индию. Помимо трех основных трасс, составляющих Великий шелковый путь, существовали и другие дороги, посредством которых все эти три трассы соединялись между собой. Морской отрезок Великого шелкового пути начинался в Александрии и в Египте, шел по Красному морю и Индийский океан, выходя к портам на западном побережье Индии. Отсюда это дорога следовала в Бактрию, к городу Термезу. А затем по реке Амударье в Хорезм к Каспийскому морю. Далее она пересекала территорию Албании (Азербайджан), Иверию и Колхиду (Грузия) и выходила к Черному морю, а далее в Рим. Это был кратчайший путь из Индии в страны Закавказья. В древнем Самарканде начинался Кавказский шелковый путь, который шел в Хорезм, огибал Каспийское море, пересекал степи Северного Кавказа, а затем спускался к городу Цхум. Отсюда торговые караваны переплывали Черное море к Константинополю – столице Византийской империи. Важная дорога шла из Нижнего Поволжья вдоль западного берега Каспийского моря через Каспийские Железные ворота - Дербент, на юг в древнюю Албанию и Парфию, соединяя северную и основную трассы Великого Шелкового Пути. Со временем маршруты претерпевали изменения, так как этого требовала политическая обстановка. Так, в VI-VIII вв. основной была трасса Сирия - Иран - Средняя Азия - Южный Казахстан - Таласская долина - Чуйская долина - Иссык-Кульская котловина - Восточный Туркестан. тветвление этого пути, точнее, еще один маршрут выходил на трассу из Византии через Дербент в Прикаспийские степи - Мангышлак - Приаралье - Южный Казахстан. Это объясняется тем, что в Семиречье сформировались ставки тюркских каганов, которые стали контролировать торговлю. Таким образом, особенно интенсивной магистралью стал участок, пролегающий через Центральную Азию. На пути караванов стали возникать и расцветать богатые города, торгово-ремесленные поселения, караван сараи. В Туркмения — Мерв; в Узбекистане — Бухара, Самарканд, Ургенч, Хива; в Казахстане — Отрар, Туркестан, Тараз, Испеджаб, в Киргизии — Джуль, Суяб, Новокент, Баласагун, Борскоон, Таш-Рабат, Ош, Узген. В наши дни они составляют ожерелье, по которому проходят основные туристические маршруты Средней Азии. Не так давно страны-участницы Великого Шелкового Пути, среди которых Китай, Киргизия, Казахстан, Узбекистан и другие, приняли решение о совместной подготовке к подаче заявки в ЮНЕСКО на включение Великого Шелкового Пути в список мирового наследия.