Какие черты войны в Корее больше соответствуют Первой мировой войне, а какие – Вт??рой?

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Черты войны в Корее, которые больше соответствуют Первой мировой войне: 1) Раздел Кореи на две оккупационные зоны – советскую и американскую; 2) Обвинение в агрессии; Черты войны в Корее, которые больше соответствуют Второй мировой войне: 1) Под видом отражения удара, захват стратегически важной территории; 2) Введение на территорию Кореи союзных войск (китайская армия); 3) Бомбардировка Северной Кореи и Китая американской авиацией.