Высота равностороннего треугольника равна 11√3. Найдите его сторону.

Геометрия
Высота равностороннего треугольника равна 11√3. Найдите его сторону.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Высота правильного треугольника вычисляется по формуле:  h=a²√3/2, a - сторона треугольника 11√3=а²√3/2. а²=22. а=√22
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