Высота равностороннего треугольника равна 11√3. Найдите его сторону.
Геометрия
Высота равностороннего треугольника равна 11√3. Найдите его сторону.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Высота правильного треугольника вычисляется по формуле: h=a²√3/2, a - сторона треугольника 11√3=а²√3/2. а²=22. а=√22
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Помогите решить задачу Железная дорога проходить по территории небольшой поселка. С одной стороны железной дороги посадили 720 тополей в 9 одина...
Окружающий мир