Атом элемента имеет на 3 электрона больше , чем ион фтора . Назовите этот элемент , составьте его электронную формулу . Напишите формулы его оксида и гидроксида. Укажите их характер.

Химия

Атом элемента имеет на 3 электрона больше , чем ион фтора . Назовите этот элемент , составьте его электронную формулу . Напишите формулы его оксида и гидроксида. Укажите их характер.

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