Атом элемента имеет на 3 электрона больше , чем ион фтора . Назовите этот элемент , составьте его электронную формулу . Напишите формулы его оксида и гидроксида. Укажите их характер.
Химия
Атом элемента имеет на 3 электрона больше , чем ион фтора . Назовите этот элемент , составьте его электронную формулу . Напишите формулы его оксида и гидроксида. Укажите их характер.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этим элементом является магний Mg Mg)2)8)2 MgO-основный оксид;Mg(OH)2-нерастворимое основание
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