2. На тело массой 2 кг действует сила 40 Н. Ускорение равно ... *
Физика
2. На тело массой 2 кг действует сила 40 Н. Ускорение равно ... *
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Второй закон Ньютона: F=ma=>a=F/m=40/2=20 м/с^2
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