Решите неравенство (14-7x)(x+3)gt;0 подробно
Математика
Решите неравенство (14-7x)(x+3)gt;0 подробно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(14-7x)(x+3)>0 или (7х-14)(х+3)<0, 7(x-2)(x+3)<0 или (x-2)(x+3)<0 + + ------------- -3---------------------2-------------------->x ////////////////////////// Ответ:х∈(-3;2)
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