Решить одну из задач письменно, то есть объясняя словами. В решении должно быть вс?? объяснено. Заранее огромное спасибо)

Математика
Решить одну из задач письменно, то есть объясняя словами. В решении должно быть вс?? объяснено. Заранее огромное спасибо)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№1: путешественник нанял туземца-аборигена.Пришелец не является аборигеном, так как (Слова и выражения «аборигены», «автохтоны», «туземцы» близки к термину «коренные народы» )  проводник - абориген  №2: 3 - правда 2 - ложь.   Каждый из них говорит, что ... не сдал зачет. 3 не сдали. 2 сдали зачет №3: 1 друг - 1 человек Рыцарей не может быть меньше, чем лжецов. их одинаковое количество (Nрыц=Nлж)
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