Доклад Индия под властью Ангичан
История
Доклад Индия под властью Ангичан
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В начале 19-го века Английское проникновение в Индию замедлилось. Ост -индская компания была главным проводником английского влияния в Индии. После завершения в Европе Англия выделила компании дополнительные войска. Они разгромили себе Маратхские княжества в центре Индии. В итоге к началу 1820-х гг. под её властью оказалась большая часть территории страны. Индия стала базой дальнейших завоеваний Великобритании в Азии. В результате англо-бирманской войны 1824-1826 гг. Бирма лишилась части территории и вынуждена была заключить неравноправный торговый договор.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решить одну из задач письменно, то есть объясняя словами. В решении должно быть вс?? объяснено. Заранее огромное спасибо)
Английский язык
Математика