Доклад Индия под властью Ангичан

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В начале 19-го века Английское проникновение в Индию замедлилось. Ост -индская компания была главным проводником английского влияния в Индии. После завершения в Европе Англия выделила компании дополнительные войска. Они разгромили себе Маратхские княжества в центре Индии. В итоге к началу 1820-х гг. под её властью оказалась большая часть территории страны. Индия стала базой дальнейших завоеваний Великобритании в Азии. В результате англо-бирманской войны 1824-1826 гг. Бирма лишилась части территории и вынуждена была заключить неравноправный торговый договор.