1.Расскажи о соснах,которые стоят посреди поля ржи.что напоминают они тебе?как ты думаешь почему с одной стороны стволов меньше веток ? 2.если взглядом пройти по картине снизу вверх то можно заметить что большую часть полотна ...

Литература
1.Расскажи о соснах,которые стоят посреди поля ржи.что напоминают они тебе?как ты думаешь почему с одной стороны стволов меньше веток ? 2.если взглядом пройти по картине снизу вверх то можно заметить что большую часть полотна занимает небо .как ты думаешь почему так сделал И.И.Шишкин?\ 3.художник выбрал не квадратное полотно ,а вытянутое в ширину.как ты считаешь чего он достиг этим . ООООЧЕНЬ СРОЧНО ДАЮ 29БАЛЛОВ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Сосны напоминают о многогранности живой природы - от золотистых колосьев ржи, до мощных и высоких хвойных деревьев. С одной стороны больше веток, потому что это более солнечная, южная сторона. 2. Он показал необъятное небо, под которым находится наша родина. 3. Он показал насколько широка и величественна Россия, насколько огромна ее территория
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