1.Расскажи о соснах,которые стоят посреди поля ржи.что напоминают они тебе?как ты думаешь почему с одной стороны стволов меньше веток ? 2.если взглядом пройти по картине снизу вверх то можно заметить что большую часть полотна ...

Литература

1.Расскажи о соснах,которые стоят посреди поля ржи.что напоминают они тебе?как ты думаешь почему с одной стороны стволов меньше веток ? 2.если взглядом пройти по картине снизу вверх то можно заметить что большую часть полотна занимает небо .как ты думаешь почему так сделал И.И.Шишкин?\ 3.художник выбрал не квадратное полотно ,а вытянутое в ширину.как ты считаешь чего он достиг этим . ООООЧЕНЬ СРОЧНО ДАЮ 29БАЛЛОВ

Автор: Гость