Отметьте глаголы от которых нельзя образовать деепричастие несовершенного вида ??овать, брать, пить, зябнуть
Русский язык
Отметьте глаголы от которых нельзя образовать деепричастие несовершенного вида ??овать, брать, пить, зябнуть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пить,зябнуть .Не образуют деепричастий несовершенного вида глаголы : с суффиксом -ну-: зябнуть,односложные : пить .
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