Отметьте глаголы от которых нельзя образовать деепричастие несовершенного вида ??овать, брать, пить, зябнуть

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Отметьте глаголы от которых нельзя образовать деепричастие несовершенного вида ??овать, брать, пить, зябнуть

Автор: Гость