27*10^17 сколько это будет????
Математика
27*10^17 сколько это будет????
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Гость:
К 27 добавь 17 нулей
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