1. расстояние между городами А и В равно 24 км. два пешехода выходят одновременно на??стречу друг другу из А и В, двигаясь с постоянными скоростями. После встречи первый пешеход доходит до В через 2 часа, а второй доходит до А ...

Алгебра
1. расстояние между городами А и В равно 24 км. два пешехода выходят одновременно на??стречу друг другу из А и В, двигаясь с постоянными скоростями. После встречи первый пешеход доходит до В через 2 часа, а второй доходит до А через 8 часов. Определить скорость первого пешехода. ответ: 4 км/ч
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость первого пешехода обозначаем  x км/ч . Пусть они встречаются в точке С. CB =2x (первый C→B проходит за 2 часа)  ⇒ AC =24 -2x. Скорость второго пешехода будет  (24 -2x)/8. (второй C→A проходит за 8 часов) Можем составить уравнения : t₁=t₂ * * * t₁=S₁/V₁=AC/V₁ ;t₂ =S₂/V₂=BC/V₂ * * * (24 -2x) /x = 2x / ((24 -2x) /8) ⇔ (4x)² =(24 -2x)²⇒4x =24 -2x (оба "+"). x =4 (км/ч).
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