1. расстояние между городами А и В равно 24 км. два пешехода выходят одновременно на??стречу друг другу из А и В, двигаясь с постоянными скоростями. После встречи первый пешеход доходит до В через 2 часа, а второй доходит до А ...

Алгебра

1. расстояние между городами А и В равно 24 км. два пешехода выходят одновременно на??стречу друг другу из А и В, двигаясь с постоянными скоростями. После встречи первый пешеход доходит до В через 2 часа, а второй доходит до А через 8 часов. Определить скорость первого пешехода. ответ: 4 км/ч

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