Сказка о созвездиях весеннего неба 2 класс

Гость: Гость:

Как-то вечером дети рассматривали рисунки созвездия Большой Медведицы. — А Полярная звезда где? — вдруг спросил Алька. — На носу или на хвосте Большой Медведицы? Света не знала, как ответить. Пришлось идти к Папе и спрашивать, где у Большой Медведицы находится Полярная звезда. А Папа сказал: — Нигде. — Как это нигде? — не поверили дети. — Я вам рассказал про одно-единственное созвездие, про Большую Медведицу, а ведь на небе много созвездий. Вот и Полярная звезда находится в другом созвездии — Малая Медведица. — А ты нам покажешь Малую Медведицу? — спросил Алька. — Покажу, но найти ее на небе нелегко, потому что в этом созвездии очень мало ярких звезд. — А ковш в Малой Медведице тоже есть? — спросил Алька. — Да, — подтвердил Папа. — Но только малый ковш. И как раз на конце ручки этого малого ковша находится Полярная звезда.