Сделайте пожалуйста 2 любых союза морфологический разбор
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Сделайте пожалуйста 2 любых союза морфологический разбор
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. И-союз, соединение ССП и однородных чл. Пр. 2. Сочинительный соединительный 3.простой 1.а- союз, соединение однородных чл пр и ССП. 2. Сочинительный противительный 3.простой
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