В автобусе ехало 10 женщин,25 мужчиш,а детей-в 5 раз меньше,чем мужчин.Сколько вместе детей и женлин ехала в автобусе? (25-5)+10. 25:5+10. (25+10):5 Составь свою задачу по первому выражению. Помогите пожайлуста с кратким усл...

Математика

В автобусе ехало 10 женщин,25 мужчиш,а детей-в 5 раз меньше,чем мужчин.Сколько вместе детей и женлин ехала в автобусе? (25-5)+10. 25:5+10. (25+10):5 Составь свою задачу по первому выражению. Помогите пожайлуста с кратким условием и решением)

Автор: Гость