В автобусе ехало 10 женщин,25 мужчиш,а детей-в 5 раз меньше,чем мужчин.Сколько вместе детей и женлин ехала в автобусе? (25-5)+10. 25:5+10. (25+10):5 Составь свою задачу по первому выражению. Помогите пожайлуста с кратким усл...
Математика
В автобусе ехало 10 женщин,25 мужчиш,а детей-в 5 раз меньше,чем мужчин.Сколько вместе детей и женлин ехала в автобусе? (25-5)+10. 25:5+10. (25+10):5 Составь свою задачу по первому выражению. Помогите пожайлуста с кратким условием и решением)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
решение по первому выражению (25:5)+10= 15 женщин и детей ехало в автобусе
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Назови дату запуска в нашей стране (моя страна Россия) первого искусствинного спутника Земли если от начала XX века до этого дня прошло 56 лет 9...
Физика