В автобусе ехало 10 женщин,25 мужчиш,а детей-в 5 раз меньше,чем мужчин.Сколько вместе детей и женлин ехала в автобусе? (25-5)+10. 25:5+10. (25+10):5 Составь свою задачу по первому выражению. Помогите пожайлуста с кратким усл...

Математика
В автобусе ехало 10 женщин,25 мужчиш,а детей-в 5 раз меньше,чем мужчин.Сколько вместе детей и женлин ехала в автобусе? (25-5)+10. 25:5+10. (25+10):5 Составь свою задачу по первому выражению. Помогите пожайлуста с кратким условием и решением)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  решение по первому   выражению  (25:5)+10= 15 женщин и детей ехало в автобусе
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