Пружина с грузом массой 5 кг совершает 45 колебаний в минуту, какова жесткость пруж??ны?

Гость: Гость:

1/V = 2π√m/k, возведем обе части в квадрат..(1/V)² = (2π√m/k)²отсюда k = m*π²*4*V²V = 45/мин = 45/60 с = 3/4k = m*π²*4*V² = 4 * 5 * 9,86 * 9/16 = 110,92 Н/М или примерно 111 Н/м