Пружина с грузом массой 5 кг совершает 45 колебаний в минуту, какова жесткость пруж??ны?
Физика
Пружина с грузом массой 5 кг совершает 45 колебаний в минуту, какова жесткость пруж??ны?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/V = 2π√m/k, возведем обе части в квадрат..(1/V)² = (2π√m/k)²отсюда k = m*π²*4*V²V = 45/мин = 45/60 с = 3/4k = m*π²*4*V² = 4 * 5 * 9,86 * 9/16 = 110,92 Н/М или примерно 111 Н/м
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