1.Почему эти животные называются пресмыкающимися?

Биология
1.Почему эти животные называются пресмыкающимися?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Потому что они пресмыкаются к земле 2.Пресмыка́ющиеся (рептилии — от лат. Reptilia) — класс (по традиционной классификации) , или парафилетическая группа (по кладистической классификации) преимущественно наземных позвоночных животных, включающий современных черепах, крокодилов, клювоголовых, амфисбен, ящериц и змей. Крупнейшие наземные животные принадлежали к динозаврам — представителям древних пресмыкающихся. Пресмыкающиеся пережили расцвет в эпоху мезозоя, когда они доминировали на земле, в море и в воздухе. В конце мелового периода большая часть пресмыкающихся вымерла. Современные рептилии — лишь разрозненные остатки того мира.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Пружина с грузом массой 5 кг совершает 45 колебаний в минуту, какова жесткость пруж??ны?
Ответить
Литература
Какие черты характера знаменитого детектива раскрываются в истории Голубой Карб??нкул?
Ответить
Алгебра
Выполните умножение 3x(x-2)
Ответить
Литература
По литературе - цитатная характеристика Печорина по следующему плану: - Происхож??ение и социальное положение героя - Первое появление в романе...
Ответить
Математика
В таблице представлена ведомость учета зарплаты в руб.,полученной рабочими одной бригады в течение шести месяцев.
Ответить