Сколько нужно заплатить за 1/2м,3/4м,5/8м,11/16м материи ценой 240 рублей за метр?
Математика
Сколько нужно заплатить за 1/2м,3/4м,5/8м,11/16м материи ценой 240 рублей за метр?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120,60,150,165. Лови бро!!!
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