Сколько нужно заплатить за 1/2м,3/4м,5/8м,11/16м материи ценой 240 рублей за метр?

Математика

Сколько нужно заплатить за 1/2м,3/4м,5/8м,11/16м материи ценой 240 рублей за метр?

Автор: Гость