Обозначьте суффиксы в словах озаряемая, колеблемая, выбрасываемые, освещаемая, пилотируемый, слышимый, видимый

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Обозначьте суффиксы в словах озаряемая, колеблемая, выбрасываемые, освещаемая, пилотируемый, слышимый, видимый
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