1. Решить столбиком примеры   (516922+29834):84+(180000-39542) =   68325-2704x48:6+39892)=   10т 86кг + 769кг 3 мин   20 с * 3   кто 1 решит тому лутшее решение

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Выражение: (516922+29834):84+180000-39542 Ответ: 146967 Решаем по действиям: 1. 516922+29834=546756 +516922 _ _2_9_8_3_4_ 546756 2. 546756:84=6509 546756|8_4_ _ 5_0_4_ |6509 427 4_2_0_ 756 7_5_6_ 0 3. 6509+180000=186509 +180000 _ _ _6_5_0_9_ 186509 4. 186509-39542=146967 -186509 _ _3_9_5_4_2_ 146967 Решаем по шагам: 1. 546756:84+180000-39542 1.1. 516922+29834=546756 +516922 _ _2_9_8_3_4_ 546756 2. 6509+180000-39542 2.1. 546756:84=6509 546756|8_4_ _ 5_0_4_ |6509 427 4_2_0_ 756 7_5_6_ 0 3. 186509-39542 3.1. 6509+180000=186509 +180000 _ _ _6_5_0_9_ 186509 4. 146967 4.1. 186509-39542=146967 -186509 _ _3_9_5_4_2_ 146967 Выражение: (516922+29834):84+180000-39542 Ответ: 146967 Решаем по действиям: 1. 516922+29834=546756 +516922 _ _2_9_8_3_4_ 546756 2. 546756:84=6509 546756|8_4_ _ 5_0_4_ |6509 427 4_2_0_ 756 7_5_6_ 0 3. 6509+180000=186509 +180000 _ _ _6_5_0_9_ 186509 4. 186509-39542=146967 -186509 _ _3_9_5_4_2_ 146967 Решаем по шагам: 1. 546756:84+180000-39542 1.1. 516922+29834=546756 +516922 _ _2_9_8_3_4_ 546756 2. 6509+180000-39542 2.1. 546756:84=6509 546756|8_4_ _ 5_0_4_ |6509 427 4_2_0_ 756 7_5_6_ 0 3. 186509-39542 3.1. 6509+180000=186509 +180000 _ _ _6_5_0_9_ 186509 4. 146967 4.1. 186509-39542=146967 -186509 _ _3_9_5_4_2_ 146967