1. Решить столбиком примеры (516922+29834):84+(180000-39542) = 68325-2704x48:6+39892)= 10т 86кг + 769кг 3 мин 20 с * 3 кто 1 решит тому лутшее решение
Математика
1. Решить столбиком примеры (516922+29834):84+(180000-39542) = 68325-2704x48:6+39892)= 10т 86кг + 769кг 3 мин 20 с * 3 кто 1 решит тому лутшее решение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1действие.[latex]\frac{516922}{29834}[/latex] сложить=546756 2 действие [latex]\frac{546756}{84}[/latex] разделить=6509 3действие [latex]\frac{180000}{39542}[/latex] вычесть=140458 4 действие [latex]\frac{2704}{48}[/latex] умножить=129792 5 действие [latex]\frac{12979}{6} [/latex] разделить=21632 6 действие [latex]\frac{68325}{21632} [/latex] вычесть=46693 7действие [latex]\frac{46693}{39892} [/latex] сложить=86585 (516922+29834):84+(180000-39542) = (68325-2704x48:6+39892)=86585 10т 86кг=1008[latex]\frac{10086}{769}[/latex]6 сложить=10855кг 10т 86кг + 769кг =10855кг Както так=)
Гость:
Выражение: (516922+29834):84+180000-39542 Ответ: 146967 Решаем по действиям: 1. 516922+29834=546756 +516922 _ _2_9_8_3_4_ 546756 2. 546756:84=6509 546756|8_4_ _ 5_0_4_ |6509 427 4_2_0_ 756 7_5_6_ 0 3. 6509+180000=186509 +180000 _ _ _6_5_0_9_ 186509 4. 186509-39542=146967 -186509 _ _3_9_5_4_2_ 146967 Решаем по шагам: 1. 546756:84+180000-39542 1.1. 516922+29834=546756 +516922 _ _2_9_8_3_4_ 546756 2. 6509+180000-39542 2.1. 546756:84=6509 546756|8_4_ _ 5_0_4_ |6509 427 4_2_0_ 756 7_5_6_ 0 3. 186509-39542 3.1. 6509+180000=186509 +180000 _ _ _6_5_0_9_ 186509 4. 146967 4.1. 186509-39542=146967 -186509 _ _3_9_5_4_2_ 146967 Выражение: (516922+29834):84+180000-39542 Ответ: 146967 Решаем по действиям: 1. 516922+29834=546756 +516922 _ _2_9_8_3_4_ 546756 2. 546756:84=6509 546756|8_4_ _ 5_0_4_ |6509 427 4_2_0_ 756 7_5_6_ 0 3. 6509+180000=186509 +180000 _ _ _6_5_0_9_ 186509 4. 186509-39542=146967 -186509 _ _3_9_5_4_2_ 146967 Решаем по шагам: 1. 546756:84+180000-39542 1.1. 516922+29834=546756 +516922 _ _2_9_8_3_4_ 546756 2. 6509+180000-39542 2.1. 546756:84=6509 546756|8_4_ _ 5_0_4_ |6509 427 4_2_0_ 756 7_5_6_ 0 3. 186509-39542 3.1. 6509+180000=186509 +180000 _ _ _6_5_0_9_ 186509 4. 146967 4.1. 186509-39542=146967 -186509 _ _3_9_5_4_2_ 146967
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