1) Решите уравнение X(в квадрате)=4. Если уравнение имеет более одного корня , в ответ запишите меньший корень. 2) корень из 27+корень из 12

Алгебра

1) Решите уравнение X(в квадрате)=4. Если уравнение имеет более одного корня , в ответ запишите меньший корень. 2) корень из 27+корень из 12

Автор: Гость