1) Решите уравнение X(в квадрате)=4. Если уравнение имеет более одного корня , в ответ запишите меньший корень. 2) корень из 27+корень из 12

Алгебра
1) Решите уравнение X(в квадрате)=4. Если уравнение имеет более одного корня , в ответ запишите меньший корень. 2) корень из 27+корень из 12
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) x1=-кор(4)=-2; x2=кор(4)=2; Ответ: -2; 2)=3кор(3)+2кор(3)=5кор(3)
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