Реферат на тему"заяц,животное средней полосы"

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Заяц-русак относится к крупным зайцам: длина его тела 57-68 см, масса 4-6 кг, редко доходит до 7 кг. Телосложение хрупкое. Внешне заяц-русак хорошо отличается от зайца-беляка более длинными ушами (9,4-14 см), длинным клиновидным хвостом (7,2-14 см длиной), чёрного или чёрно-бурого цвета сверху. Глаза зайца-русака красновато-коричневые. Задние конечности длиннее, чем у зайца-беляка, но лапы короче и уже (длина ступни 13,6-18,5 см), поскольку заяц-русак обитает в регионах, где снеговой покров неглубокий и твёрдый. Летняя окраска у зайца-русака бывает охристо-серая, бурая, коричневая, охристо-рыжая или оливково-бурая, разных оттенков. Шерсть зайца-русака блестящая, шелковистая, заметно извитая.