Сколько молей сахара вы кладете утром в чашку с чаем?Считайте,что сахар - чистое вещество.(Формула сахара C(12)H(22)O(11) )

Химия

Сколько молей сахара вы кладете утром в чашку с чаем?Считайте,что сахар - чистое вещество.(Формула сахара C(12)H(22)O(11) )

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