Сколько молей сахара вы кладете утром в чашку с чаем?Считайте,что сахар - чистое вещество.(Формула сахара C(12)H(22)O(11) )
Химия
Сколько молей сахара вы кладете утром в чашку с чаем?Считайте,что сахар - чистое вещество.(Формула сахара C(12)H(22)O(11) )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если принять, что сахара Вы кладете 10 грамм, тогда M(C12H22O11)=12*12+1*22+11*16=342 (г/моль) n=m/M n= 10/342=0,03(моль)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
История
Опишите рисунок в древней палестине почему на рисунке не видно кирпичных или деревянных домов?Срочно
Русский язык
Описание виртуальной зверушки в одной компьютерной игре питаются клубникой и блюдами из неё самые настоящие сгусток энергии очень сложно усидеть на...