Сколько молей сахара вы кладете утром в чашку с чаем?Считайте,что сахар - чистое вещество.(Формула сахара C(12)H(22)O(11) )

Химия
Сколько молей сахара вы кладете утром в чашку с чаем?Считайте,что сахар - чистое вещество.(Формула сахара C(12)H(22)O(11) )
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если принять, что сахара Вы кладете 10 грамм, тогда M(C12H22O11)=12*12+1*22+11*16=342 (г/моль) n=m/M n= 10/342=0,03(моль)
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