Признак который будет общим для слов : воздух день ткань Мороз и хлеб
Окружающий мир
Признак который будет общим для слов : воздух день ткань Мороз и хлеб
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всем им присуще легкость оно и является признаком
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