Выпишы слова в корнях которых есть безударные гласные и слова в корнях которых ес??ь опасные места для парных по звонкости глухости согласных подчеркни опасные места текст: наш друг мишка. хорошо мишке зимой в берлоге никаких з...
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Выпишы слова в корнях которых есть безударные гласные и слова в корнях которых ес??ь опасные места для парных по звонкости глухости согласных подчеркни опасные места текст: наш друг мишка. хорошо мишке зимой в берлоге никаких забот о еде сытый довольный развалился медведь в тепле вспоминает о рыбы ягодах и орешках прошлого года
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Безударные гласные: зимой, берлоге, довольный, медведь, вспоминает, ягодах, орешках. Парные согласные:мишка, орешках
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