Почему из рассказа Тургенева Муму слуги Барыни странно говорили .Например как :Он?? ,слушаю-с и т.д.
Литература
Почему из рассказа Тургенева Муму слуги Барыни странно говорили .Например как :Он?? ,слушаю-с и т.д.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверно, потому что этими словами тогда было принято показывать свое уважение к барыне и более важным людям.
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