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Помогите пожалуйста. Фото.
Математика
Помогите пожалуйста. Фото.
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Гость:
Решай пример потом я тебе решу а ты мне окей
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