Решить задачу . составь и решм обратную . В школе 50 первоклассников , а второклассн??ков 20 учеников меньше. сколько второклассников было в школе?

Математика

Решить задачу . составь и решм обратную . В школе 50 первоклассников , а второклассн??ков 20 учеников меньше. сколько второклассников было в школе?

Автор: Гость