Решить задачу . составь и решм обратную . В школе 50 первоклассников , а второклассн??ков 20 учеников меньше. сколько второклассников было в школе?
Математика
Решить задачу . составь и решм обратную . В школе 50 первоклассников , а второклассн??ков 20 учеников меньше. сколько второклассников было в школе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50-20=30 второклассников
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