Эссе на тему "когда на шутку не стоит обижаться"
Литература
Эссе на тему "когда на шутку не стоит обижаться"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шутки понимают не многие люди.Если человек пошутил над вами или про вас-не обижайтесь! Наверняка человек не хотел вас чем-то задеть или обидеть,не стоит обижаться! Человек не знает как вас развеселить и поэтому начинает шутить. Если вы знаете человека давно,то врятли он желает вам зла шуткой. Если вы хотите шутить,то выбирайте шутки не про какого-либо человека.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Əкті су ерітіндісі берілген.Шыны түтік арқылы оған көбірек үрле,нəтижесінде еріт??нді лайланады.Бұл құбылысты реакция теңдеуін жазу арқылы дəлелде
Математика
Одна типография выполняет работу за два дня а вторая за восемь дней .За сколько дн??й могут выполнить этот заказ две типографии работая вместе
Русский язык
Физика