Эссе на тему "когда на шутку не стоит обижаться"

Гость: Гость:

Шутки понимают не многие люди.Если человек пошутил над вами или про вас-не обижайтесь! Наверняка человек не хотел вас чем-то задеть или обидеть,не стоит обижаться! Человек не знает как вас развеселить и поэтому начинает шутить. Если вы знаете человека давно,то врятли он желает вам зла шуткой. Если вы хотите шутить,то выбирайте шутки не про какого-либо человека.