Одна типография выполняет работу за два дня а вторая за восемь дней .За сколько дн??й могут выполнить этот заказ две типографии работая вместе

Гость: Гость:

Пусть х- объем работы, значит 1я типография работает со скоростью х/2 работы в день, 2я - х/8 работы в день, значит вместе они работают со скоростью (х/2+х/8) работы в день; приведем к общему знаменателю : (4х+х)/8= 5х/8= х/1,6, значит вместе они справятся за 1,6 дня. ответ: за 1,6 дня.