Какой масштаб в Казахстане?
География
Какой масштаб в Казахстане?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гидрогеологическая карта Западного Казахстана. Масштаб 1:1 500 000.
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