Составить предложения со словами. завтракать, обед, ужин, одеваться, ходить в школ??
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Составить предложения со словами. завтракать, обед, ужин, одеваться, ходить в школ??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каждому человеку необходимо завтракать. Обед в нашей столовой приготовили в час дня. Моя мама замечательно готовит ужин. Я одеваюсь и иду в школу.
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