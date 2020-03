Как сохранить энергию?впиши don't там,где это необходима. _____ turn off the light when you leave the room. _____ take a shower. _____ put on a thick jumper when you are cold. _____ use a bowl when you wash the dishes. _____ ta...

Английский язык

Как сохранить энергию?впиши don't там,где это необходима. _____ turn off the light when you leave the room. _____ take a shower. _____ put on a thick jumper when you are cold. _____ use a bowl when you wash the dishes. _____ take a bath. _____ turn on a heater when you are cold. _____ turn off the TV when you are not watching it.

Автор: Гость