Причины поражения России в Кавказкой войне. Если можно с объеснением. Помогите по??алуйста.
История
Причины поражения России в Кавказкой войне. Если можно с объеснением. Помогите по??алуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поражения как такового не было, было прекращение военных действий и вывод войск с чужой территории .
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