Написать мини сочинения чему меня научила черная курица

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Сказка Черная Курица учит быть честным, добрым, скромным, трудолюбивым, смелым, всегда думать о том, как твой поступок может повлиять на жизнь тех, кто живет рядом с тобой. Сочинение из этого придумай сам. :-)