СРОЧНО ДАЮ 100 БАЛОВ В какой из перечисленных областей самый высокий процент городского населения: Выберите один ответ: Мурманская область Ростовская область Ленинградская область Московская область
География
СРОЧНО ДАЮ 100 БАЛОВ В какой из перечисленных областей самый высокий процент городского населения: Выберите один ответ: Мурманская область Ростовская область Ленинградская область Московская область
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
московская область. э..
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