СРОЧНО ДАЮ 100 БАЛОВ В какой из перечисленных областей самый высокий процент городского населения: Выберите один ответ: Мурманская область Ростовская область Ленинградская область Московская область

География

СРОЧНО ДАЮ 100 БАЛОВ В какой из перечисленных областей самый высокий процент городского населения: Выберите один ответ: Мурманская область Ростовская область Ленинградская область Московская область

Автор: Гость