Көп мағыналы сөзді анықтаныз А) ертегі В) аға С) аламан D) кемпір Е) отағасы

Қазақ тiлi

Көп мағыналы сөзді анықтаныз А) ертегі В) аға С) аламан D) кемпір Е) отағасы

Автор: Гость