Көп мағыналы сөзді анықтаныз А) ертегі В) аға С) аламан D) кемпір Е) отағасы
Қазақ тiлi
Көп мағыналы сөзді анықтаныз А) ертегі В) аға С) аламан D) кемпір Е) отағасы
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