Пословица говори по делу, живи по совест

Русский язык
Пословица говори по делу, живи по совест
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Автор: Гость
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Гость:
Без рук, без ног – калека, без совести – полчеловека. (Русская пословица). Говори по делу, живи по совести. (Русская пословица) У кого совесть не чиста, тому и тень кочерги виселица. Делай добро и бросай его в воду. Оно не пропадёт — добром к тебе вернётся. Все мы — люди, да не все — человеки. (Владимир Иванович Даль) Общество праведного общежития не может быть составлено из негодяев. (на основе слов Василия Осиповича Ключевского) Величие не всегда справедливо, справедливость — всегда величава. Хочешь изменить мир - начни с себя. Посеешь мысль - пожнёшь поступок, посеешь поступок - пожнёшь привычку, посеешь привычку - пожнёшь характер, посеешь характер - пожнёшь судьбу. Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков. (Лао-Цзы) Есть люди, которые становятся скотами, как только начинают обращаться с ними, как с людьми. (Василий Осипович Ключевский) Мораль благородного человека подобна ветру; мораль низкого человека подобна траве. Трава наклоняется туда, куда дует ветер. (Конфуций) Благородный человек предъявляет требования к себе, низкий человек предъявляет требования к людям. (Конфуций) Будьте строги к себе и мягки к другим. Так вы оградите себя от людской неприязни. (Конфуций) Стрельба из лука учит нас, как надо искать истину. Когда стрелок промахивается, он не винит других, а ищет вину в самом себе. (Конфуций) Многие люди подобны колбасам: чем их начинят, то и носят в себе. (Козьма Прутков) Эгоист подобен давно сидящему в колодце. Береги платье снову, а честь смолоду.
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