Описание виртуальной зверушки в одной компьютерной игре питаются клубникой и блюдами из неё самые настоящие сгусток энергии очень сложно усидеть на одном месте поэтому за ней нужен глаз да глаз только отвернулся и уже и след пр...

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Описание виртуальной зверушки в одной компьютерной игре питаются клубникой и блюдами из неё самые настоящие сгусток энергии очень сложно усидеть на одном месте поэтому за ней нужен глаз да глаз только отвернулся и уже и след простыл какой фразе есть ошибка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Там было свет простыл. В этом и ошибка.
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