Описание виртуальной зверушки в одной компьютерной игре питаются клубникой и блюдами из неё самые настоящие сгусток энергии очень сложно усидеть на одном месте поэтому за ней нужен глаз да глаз только отвернулся и уже и след пр...

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Описание виртуальной зверушки в одной компьютерной игре питаются клубникой и блюдами из неё самые настоящие сгусток энергии очень сложно усидеть на одном месте поэтому за ней нужен глаз да глаз только отвернулся и уже и след простыл какой фразе есть ошибка

Автор: Гость