Описание виртуальной зверушки в одной компьютерной игре питаются клубникой и блюдами из неё самые настоящие сгусток энергии очень сложно усидеть на одном месте поэтому за ней нужен глаз да глаз только отвернулся и уже и след пр...
Русский язык
Описание виртуальной зверушки в одной компьютерной игре питаются клубникой и блюдами из неё самые настоящие сгусток энергии очень сложно усидеть на одном месте поэтому за ней нужен глаз да глаз только отвернулся и уже и след простыл какой фразе есть ошибка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Там было свет простыл. В этом и ошибка.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Name and write down the parts of the body according to the picture.use the words from the box. слова в рамке: ·nose ·short hair ·shoulder-hengt...
Русский язык