Спишите слова в порядке расположения схем выделите значимые части слова звездочка подсвечник

Русский язык
Спишите слова в порядке расположения схем выделите значимые части слова звездочка подсвечник
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Звездочка: звезд - корень, очк - суффикс, а - окончание подсвечник: под - приставка, свеч - корень, ник - суффикс
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