Помогите пожалуйста даю 20 БАЛОВ!!!!! где С КОТОРЫХ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СВЯЩЕННО СЛУЖИТЕЛИ- .................. ПЯТЬ РАЗ В ДЕНЬ ПРИЗЫВАЛИ ВЕРУЮЩИХ НА МОЛИТВУ.

История

Помогите пожалуйста даю 20 БАЛОВ!!!!! где С КОТОРЫХ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СВЯЩЕННО СЛУЖИТЕЛИ- .................. ПЯТЬ РАЗ В ДЕНЬ ПРИЗЫВАЛИ ВЕРУЮЩИХ НА МОЛИТВУ.

Автор: Гость