Помогите пожалуйста даю 20 БАЛОВ!!!!! где С КОТОРЫХ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СВЯЩЕННО СЛУЖИТЕЛИ- .................. ПЯТЬ РАЗ В ДЕНЬ ПРИЗЫВАЛИ ВЕРУЮЩИХ НА МОЛИТВУ.
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Помогите пожалуйста даю 20 БАЛОВ!!!!! где С КОТОРЫХ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СВЯЩЕННО СЛУЖИТЕЛИ- .................. ПЯТЬ РАЗ В ДЕНЬ ПРИЗЫВАЛИ ВЕРУЮЩИХ НА МОЛИТВУ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С минаретов мула призывал верующих.
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