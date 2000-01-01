1, Ростом разные "подружки". Не похожи "друг" на дружку. Все они сидят друг в дружке. А всего одна игрушка. 2, Бежала лиска Около леса близко, Ни стёжки,ни дорожки, Только золотые ножки. 3,По воде идёт, Крыльями упирается, ...
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1, Ростом разные "подружки". Не похожи "друг" на дружку. Все они сидят друг в дружке. А всего одна игрушка. 2, Бежала лиска Около леса близко, Ни стёжки,ни дорожки, Только золотые ножки. 3,По воде идёт, Крыльями упирается, "Водой" умываеться. Задание:Запиши отгадки. На какие правила правописания эти слова? Выпиши из загадок выделенные слова,расскажи,как их следует произносит и писать.(Выделенные слова"...")
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Ростом разные подружки, Но похожи другу на дружку, Все они сидят друг в дружке, А всего одна игрушка. Ответ: Матрёшки 2. - грибы лисички 3. - точно лодка
Гость:
Можно я только отгадкит напишу. 1Матрешки. 2 Солнце 3 Лодка
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