1, Ростом разные "подружки". Не похожи "друг" на дружку. Все они сидят друг в дружке. А всего одна игрушка. 2, Бежала лиска Около леса близко, Ни стёжки,ни дорожки, Только золотые ножки. 3,По воде идёт, Крыльями упирается, ...

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1, Ростом разные "подружки". Не похожи "друг" на дружку. Все они сидят друг в дружке. А всего одна игрушка. 2, Бежала лиска Около леса близко, Ни стёжки,ни дорожки, Только золотые ножки. 3,По воде идёт, Крыльями упирается, "Водой" умываеться. Задание:Запиши отгадки. На какие правила правописания эти слова? Выпиши из загадок выделенные слова,расскажи,как их следует произносит и писать.(Выделенные слова"...")

Автор: Гость