1. Сила тока, проходящего через нить лампы, 2 А, напряжение на лампе 10 В. Каково электрическое сопротивление нити лампы? 2. Каково напряжение на участке электрической цепи сопротивлением 40 Ом при силе тока 100 мА? 3. Электр...

Физика

1. Сила тока, проходящего через нить лампы, 2 А, напряжение на лампе 10 В. Каково электрическое сопротивление нити лампы? 2. Каково напряжение на участке электрической цепи сопротивлением 40 Ом при силе тока 100 мА? 3. Электрическая печь, сделанная из никелиновой проволоки длиной 56,25 м и сечением 1,5 мм2, присоединена к сети напряжением 120 В. Определите силу тока, протекающего по спирали.

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