Для традиционного блюда Наурыз-коже в школьной столовой заготовили 36 кг мяса, 12 кг пшеницы, 8 кг курта, 4 кг лука, 6 кг жира, 1 кг соли. Сколько всего килограммов продуктов заготовили в школе для приготовления блюда Наурыз-ко...

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Для традиционного блюда Наурыз-коже в школьной столовой заготовили 36 кг мяса, 12 кг пшеницы, 8 кг курта, 4 кг лука, 6 кг жира, 1 кг соли. Сколько всего килограммов продуктов заготовили в школе для приготовления блюда Наурыз-коже? Напишите условия и решение.

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