Для традиционного блюда Наурыз-коже в школьной столовой заготовили 36 кг мяса, 12 кг пшеницы, 8 кг курта, 4 кг лука, 6 кг жира, 1 кг соли. Сколько всего килограммов продуктов заготовили в школе для приготовления блюда Наурыз-ко...
Математика
Для традиционного блюда Наурыз-коже в школьной столовой заготовили 36 кг мяса, 12 кг пшеницы, 8 кг курта, 4 кг лука, 6 кг жира, 1 кг соли. Сколько всего килограммов продуктов заготовили в школе для приготовления блюда Наурыз-коже? Напишите условия и решение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36+12+8+4+6+1=61(кг.) P.S. условие написать не смогу(не смогу показать здесь таблицу)
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