Помогите с английским плиииз. USE THE VERBS IN THE PAST SIMPLE PASSIVE OR THE FUTURE SIMPLE PASSIVE
Английский язык
Помогите с английским плиииз. USE THE VERBS IN THE PAST SIMPLE PASSIVE OR THE FUTURE SIMPLE PASSIVE
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Гость:
Was born will be built will be given will be asked are translated was depressed was looked for
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