Укажите, какие находки являются ценными для археолога. 1) берестяные грамоты 2) г??зеты 3) журналы 4) электрический чайник 5) глиняный кувшин 6) монета гривна

История
Укажите, какие находки являются ценными для археолога. 1) берестяные грамоты 2) г??зеты 3) журналы 4) электрический чайник 5) глиняный кувшин 6) монета гривна
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Гость:
Как по мне то монета
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