Два поезда выехали с одной станции одновременно в одном направлении.Один поезд движется со скоростью 50км/ч,другой 60км/ч.на каком расстоянии друг от друга окажуться поездачерез 3 часа?На сколько часов один поезд прибудет раньш...

Математика

Два поезда выехали с одной станции одновременно в одном направлении.Один поезд движется со скоростью 50км/ч,другой 60км/ч.на каком расстоянии друг от друга окажуться поездачерез 3 часа?На сколько часов один поезд прибудет раньше другого на станцию,находящуюся на расстоянии 600км от станции отправления

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