Два поезда выехали с одной станции одновременно в одном направлении.Один поезд движется со скоростью 50км/ч,другой 60км/ч.на каком расстоянии друг от друга окажуться поездачерез 3 часа?На сколько часов один поезд прибудет раньш...
Математика
Два поезда выехали с одной станции одновременно в одном направлении.Один поезд движется со скоростью 50км/ч,другой 60км/ч.на каком расстоянии друг от друга окажуться поездачерез 3 часа?На сколько часов один поезд прибудет раньше другого на станцию,находящуюся на расстоянии 600км от станции отправления
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50х3=150км 60х3=180км 180-150=30км расстояние между ними через 3ч. 600:50=120мин в пути 1 поезд 600:60=100 мин 2поезд 120-100=20мин на 20мин второй поезд прибудет раньше первого
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