Сколько целых чисел находится между числами 3,17 и 20,16? А:15 Б:16 В:17 Г:18 Д:19

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Целыми числами называются натуральные числа (положительные) и противоположные им числа (отрицательные), а также ноль. Сколько целых чисел находится между числами 3,17 и 20,16: 3,17<4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20<20,16 Всего 17 целых чисел находится между числами 3,17 и 20,16. ОТВЕТ: В) 17