Запиши три четыре слова с такой же приставкой залететь полететь пролететь
Русский язык
Запиши три четыре слова с такой же приставкой залететь полететь пролететь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Записать, поехать, промахнуться.
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