Какое спряжение у глаголов Берись и был

Русский язык
Какое спряжение у глаголов Берись и был
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Берись 2 спр. Был 1 спр
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Вспомни текст липа живёт дольше,а рябина живёт столько же сколько
Ответить
Математика
Скорость вертолета в 6 раз больше скорости машины. Вертолет пролетел за 2 часа на 510 км. больше, чем машина проехала за это же время.Найди скорост...
Ответить
История
Укажите, какие находки являются ценными для археолога. 1) берестяные грамоты 2) г??зеты 3) журналы 4) электрический чайник 5) глиняный ку...
Ответить
Математика
Два поезда выехали с одной станции одновременно в одном направлении.Один поезд движется со скоростью 50км/ч,другой 60км/ч.на каком расстоянии друг ...
Ответить
Математика
Иван сдаёт нормы ГТО. Для бега на дистанцию в 3 километра ему дали три попытки. Первый раз Иван пробежал за 13 минут и 50 секунд. Второй раз — за 1...
Ответить